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Mondiali, quote: Inghilterra favorita sulla Norvegia

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(Adnkronos) – Una per scrivere, ancora, la storia, l’altra per tornare tra le migliori quattro del mondo per la quarta volta ed entrambe guidate da due bomber stratosferici: Norvegia-Inghilterra, penultimo quarto di finale dei Mondiali 2026, è una sfida tra cannonieri principe come Erling Haaland e Harry Kane, 13 gol in due nella rassegna iridata, e tra due squadre che giocano sempre all’attacco sebbene la storia recente del confronto dica ben altro. Gli esperti Sisal ritengono la nazionale dei Tre Leoni favorita a 1,90 contro il 4,00 dei norvegesi mentre si scende a 3,60 per il pareggio. Rice e compagni avanti, 1,45, per il passaggio turno, offerto a 2,75 per gli scandinavi. Si parlava di spettacolo, un match con almeno 3 reti è dato a 1,65, mentre l’Inghilterra, a 1,62, è favorita per segnare il primo gol della gara rispetto alla Norvegia, data a 2,50. Gol ma tanta intensità: un rigore, a 3,25, un intervento del VAR, a 3,00, e un cartellino nei primi 15 minuti di gioco, ipotesi offerta a 5,00, sono nelle corde del match. Erling Haaland, in gol a 2,25, e Harry Kane, primo marcatore a 4,00, avranno gli occhi puntati addosso: attenzione però da un lato a Martin Odegaard, assist a 5,00, e dall’altro a Jude Bellingham, gol o assist a 2,40. I numeri 10 di Norvegia e Inghilterra sono pronti a prendersi la scena. 

Un uomo solo al comando. L’Argentina, campione del mondo in carica, continua a essere guidata da Leo Messi, 39 anni e non sentirli. La Pulce, 8 gol e 1 assist finora nella competizione, è pronto a trascinare l’Albiceleste contro la Svizzera per riportare i sudamericani nuovamente in semifinale mondiale. Gli esperti Sisal vedono Messi e compagni favoritissimi a 1,70 contro il 5,75 degli elvetici con il pareggio offerto a 3,75. Forbice molto ampia anche per il passaggio turno: 1,30 per i campioni del mondo, 3,50 per i rossocrociati. Il Dibu Martinez va a caccia di un clean-sheet, ipotesi data a 1,93, con un risultato esatto di 2-0 a favore dell’Argentina dato a 7,50: lo stesso punteggio ma per la Svizzera è offerto a 30. Leo Messi cerca la nona perla della competizione, ipotesi data a 2,00, con Julian Alvarez, assist a 4,00, pronto a supportare il suo capitano. La Svizzera si affida a Breel Embolo, gol a 4,50, ma anche al suo storico numero 10, Granit Xhaka, che però dovrà frenare gli ardori visto che un cartellino è dato a 3,50. 

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