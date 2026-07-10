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Csaba dalla Zorza, incidente in casa: cade dalle scale e sbatte la testa

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Incidente in casa e tanta oaura per Csaba dalla Zorza. A raccontarlo via social è la stessa giudice di ‘Cortesie per gli ospiti’: “Il mio post di oggi è per ringraziare chi lunedì pomeriggio si è preso cura di me. Non avevo mai avuto la necessità di essere trasportata in ospedale a bordo di un’ambulanza. Lunedì sera è successo. All’improvviso la luce si è spenta. Gli ultimi gradini delle scale che stavo scendendo credo di averli saltati e mi sono trovata con la fronte contro il pavimento freddo”.  

“Forse il caldo, forse la pressione, oppure la stanchezza. Per fortuna niente di davvero grave. I volontari che mi hanno soccorso mi hanno legata alla barella e quando ho riaperto gli occhi ho incontrato quelli di Riccardo, che non avevo mai visto prima – scrive ancora – Poi il pronto soccorso pieno. I medici, gli infermieri, anche gli studenti che al Policlinico di Milano mi hanno accolto, visitato, rassicurato, sorvegliato. Per fortuna non mi sono rotta nulla. Ma ho un bernoccolo sulla fronte che ci ha fatto preoccupare un po’ e che si sta già riassorbendo”.  

 

 

“Ora sto meglio”, rassicura dalla Zorza che condlude: “Grazie di cuore a tutti coloro che sono stati intorno a me in quell’androne dove sono atterrata. Non serve nominarli, loro lo sanno. Io lo so. Grazie per essere le persone stupende che siete. E alla Ca’ Granda di Milano, che da tanti secoli è davvero la Casa di chi ha bisogno di cura”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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