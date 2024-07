Wimbledon, Paolini super: batte Vekic e vola in finale

(Adnkronos) –

Jasmine Paolini in finale nel singolare femminile a Wimbledon 2024. L’azzurra, testa di serie numero 7, ha battuto la croata Donna Vekic per 2-6, 6-4, 10-8 in una battaglia di 2h51′ conclusa al tie-break. Paolini, per l’Italia, è la prima storica finalista nello Slam londinese. La 28enne, da lunedì numero 5 del mondo, giocherà la seconda finale consecutiva in un major dopo quella disputata al Roland Garros. L’azzurra ha avuto il merito di rialzarsi dopo il pessimo primo set, perso 6-2. Nel secondo parziale, Paolini ha accelerato nel momento chiave, con il break decisivo al decimo game. Nella terza e decisiva frazione, ha tenuto testa all’avversaria più potente: Vekic ha piazzato 42 vincenti in totale, ma ha pagato dazio per i 57 errori gratuiti. Paolini, meno ‘definitiva’ ma anche meno fallosa (26 vincenti e 36 errori), è arrivata al match point prima nel nono e poi nel dodicesimo game: chance evaporate, epilogo al tie-break. Sul 9-8, terza occasione per chiudere: game, set and match. Con il successo contro Vekic, Paolini diventa la prima italiana di sempre in finale a Wimbledon e la prima tennista da Serena Williams a giocare una finale al Roland Garros e a Wimbledon una dopo l’altra. Sabato l’azzurra attende la finale per il trono d’Inghilterra contro la vincente della sfida tra la kazaka Elena Rybakina, numero 4 del ranking, e la ceca Barbora Krejcikova, 32esima Wta. “E’ stata durissima, lei ha giocato benissimo, all’inizio ha fatto una partita tremenda. Mi continuavo a ripetere di combattere su ogni palla. Sono felicissima. Ricorderò per sempre questa partita”, le prime parole di Paolini. “È bellissimo giocare davanti a voi su questo campo, per una tennista Wimbledon è uno dei posti più belli dove giocare. Questi ultimi due mesi sono stati folli per me, cerco di concentrarmi per quello che devo fare in campo. È una situazione folle”, aggiunge. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)