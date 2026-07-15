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Yamal, ladri in casa durante i festeggiamenti per la finale dei Mondiali: cos’è successo

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(Adnkronos) – Brutta sorpresa per Lamine Yamal nel giorno del suo compleanno. Nella notte tra ieri e oggi, mercoledì 15 luglio, mentre il talento del Barcellona era impegnato nei festeggiamenti per la finale dei Mondiali appena conquistata dopo la vittoria contro la Francia, a Esplugues de Llobregat due ladri con passamontagna hanno tentato di introdursi nella sua casa. 

Come riportato da La Vanguardia, ad accorgersi dell’intrusione sono stati gli uomini della sicurezza privata, che grazie alle telecamere di sorveglianza sono intervenuti in tempo evitando il furto e mettendo in fuga i due malviventi.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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