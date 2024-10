Zeman, malore a Pescara: non è in pericolo di vita

(Adnkronos) – Il tecnico boemo Zdenek Zeman è stato nuovamente ricoverato a Pescara in seguito ad un malore. L’ex allenatore del Pescara si è sentito male ieri sera, poi la corsa alla clinica ‘Pietrangeli’ per alcuni controlli in seguito ad una leggera ischemia. Il 77enne tecnico lo scorso febbraio era stato costretto a lasciare la panchina biancazzurra per problemi di salute e operato dall’equipe del professor Stefano Guarracini. L’ex allenatore anche di Roma e Lazio non è in pericolo di vita ma resterà ricoverato nella clinica per ulteriori controlli. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)