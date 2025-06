(Adnkronos) – Offrire supporto a chi soffre di patologie ematologiche, che siano adulti o bambini, fare il punto sui progressi nel campo della ricerca scientifica, sensibilizzare l’opinione pubblica. Questi i principali obiettivi della Giornata Nazionale per la lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, promossa da Ail e in calendario per sabato 21 giugno. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)