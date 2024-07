Adnkronos Q&A, come si cerca l’equilibrio vita-lavoro

(Adnkronos) – ‘La cura delle persone’ è il titolo del nuovo appuntamento di Adnkronos Q&A, tenutosi a Palazzo dell’Informazione a Roma, in occasione della Giornata mondiale della Popolazione, con l’obiettivo di far crescere la consapevolezza su alcune tematiche cruciali come l’importanza del controllo familiare sulle nascite, la parità tra i sessi, il contrasto alla povertà, la salute durante la maternità e i diritti umani. Il dibattito è stato aperto da alcune interviste istituzionali per poi passare a una giornata di lavoro focalizzata su alcuni temi principali: il work life balance, la ricerca di un equilibrio, la parità di genere, il congedo parentale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)