Ai: Bertolini (Scuola superiore Sant’Anna), ‘Ai act fumoso, impatto negativo su Pmi’

(Adnkronos) – “L’Ai act è un testo molto complesso ed è diventato un po’ ‘fumoso’ sotto alcuni aspetti. È molto plausibile che si assisterà a una frammentazione del mercato e a una disomogeneità nell’applicazione del testo normativo a livello di paesi membri. Questo avrà dei costi molto importanti, soprattutto per le piccole e medie imprese, il principale tessuto industriale italiano”. Lo ha detto Andrea Bertolini, direttore e coordinatore scientifico, Centre of excellence on the regulation of robotics and Ai, Scuola superiore Sant’Anna, durante la tavola rotonda dal titolo “Ai Governance tra innovazione e regole: una sfida europea” organizzata da Meta e Adnkronos in collaborazione con Ispi, l’Istituto per gli studi di politica internazionale —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)