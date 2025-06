Alfani ( Versalis): ”Diamo concretezza alla nostra idea di circolarità”

(Adnkronos) – “Versalis sta spingendo tantissimo su quella che è la piattaforma della circolarità, crede fortissimamente che la chimica vada trasformata, bisogna passare sempre di più da una chimica tradizionale verso nuove piattaforme, piattaforme molto più indirizzate verso quelli che sono gli obiettivi di sostenibilità e decarbonizzazione che l’Europa si è data, per noi questo significa specializzazione, significa biochimica, significa circolarità.” Sono le parole di Adriano Alfani, Amministratore delegato di Versalis all’inaugurazione nello stabilimento di Mantova dell’impianto demo di Hoop®, la nuova tecnologia proprietaria per il riciclo chimico dei rifiuti in plastica mista. “Se si vogliono riciclare le plastiche, se si vogliono raggiungere obiettivi sempre più sfidanti è meglio avere due tecnologie rispetto a una. Noi crediamo nella complementarità di un riciclo meccanico che stiamo sviluppando e di un riciclo chimico che si va a inserire dove il riciclo meccanico non riesce a raggiungere determinati requisiti di qualità o comunque di recupero delle plastiche. Oggi è il primo step dello sviluppo del riciclo chimico, questo non è un impianto piccolino, è già un impianto da 6.000 tonnellate quindi è un impianto più semi-industriale che un impianto pilota da laboratorio e vogliamo fare uno scale up di questa tecnologia da un punto di vista industriale, abbiamo già identificato il primo sito su cui lo andremo a fare che è Priolo.” —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)