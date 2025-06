Anziani: Riboldi (RisoRsa), ‘necessario incremento fondi per Rsa in Lombardia’

(Adnkronos) – “Serve subito un incremento dei fondi per le Rsa in Regione Lombardia di circa 200 milioni di euro all’anno per 5 o 6 anni, perché i numerosi figli del baby boom stanno diventando anziani”. Lo ha detto Massimo Riboldi, presidente Associazione RisoRsa e Villaggio Amico, al convegno ‘Rs(a)ppropriatezza: leggi chiare, costi certi. Chi paga le Rsa?’, che si è svolto a Palazzo Reale a Milano, organizzato da Associazione RisoRsa e patrocinato dal Comune meneghino —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)