Anziani: Sebastiano (Liuc), ‘fondi regionali non adeguati per Rsa’

(Adnkronos) – “Per il tipo di utenza che caratterizza oggi le Rsa, che non è un’utenza gestibile a domicilio, servono maggiori risorse pubbliche. Credo non siano sufficientemente adeguate le quote mediamente riconosciute dai fondi sanitari regionali”. Sono le parole di Antonio Sebastiano, direttore Osservatorio settoriale sulle Rsa della Liuc Business School, al convegno ‘Rs(a)ppropriatezza: leggi chiare, costi certi. Chi paga le Rsa?’ organizzato a Milano da Associazione RisoRsa. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)