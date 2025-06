Assandri ( Versalis): “Una nuova tecnologia per riciclare i rifiuti plastici misti non trattati meccanicamente”

(Adnkronos) – “Hoop è una tecnologia di riciclo chimico, quindi una tecnologia dedicata a trasformare i rifiuti plastici misti, quelli che attualmente non vengono riciclati meccanicamente, in una nuova materia prima che permette di riottenere nuove plastiche esattamente identiche a quelle originali.” Lo ha spiegato Fabio Assandri R&D, Licensing e Projects Development di Versalis intervenuto all’inaugurazione del nuovo impianto di riciclo chimico di Mantova. “ Il tratto fondamentale è quello di essere complementare rispetto alla filiera di selezione di riciclo esistente, complementare rispetto al riciclo meccanico e con l’obiettivo di aumentare la quota di plastica che viene riciclata. La tecnologia molto brevemente consiste in una decomposizione termica, quindi il materiale plastico misto viene riscaldato a temperature tra i 300 e i 500 gradi in assenza di ossigeno, viene scomposto nei suoi componenti elementari che verranno poi ricomposti negli impianti esistenti per produrre nuove plastiche assolutamente identiche a quelle originali.” L’impianto di Mantova che inauguriamo oggi è un impianto dimostrativo di una scala industriale significativa perché potrà trattare fino a 6.000 tonnellate anno di materia prima” —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)