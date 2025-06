Attacco Usa, Iran a Trump: “Tu hai iniziato, noi finiremo” – Video

(Adnkronos) –“Presidente Trump, lei ha iniziato. Noi finiremo”. L’Iran, con le parole di un giornalista in tv, preannuncia la risposta all’attacco con cui gli Stati Uniti hanno colpito 3 impianti nucleari in Iran. Il giornalista parla mentre in onda viene mostrata una mappa con le basi americane in Medio Oriente e nella penisola arabica. “Gli Stati Uniti hanno commesso un crimine violando lo spazio aereo iraniano”, le parole del giornalista dopo l’attacco con cui gli Usa hanno colpito i siti nucleari di Fordow, Isfahan e Natanz. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)