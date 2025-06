Bayesian, comandante Guardia costiera: “Procura ha chiesto prove galleggiamento” – Video

(Adnkronos) – “L’operazione in corso in questo momento è quella dello svuotamento delle parti accessibili dell’unità dove si può arrivare con le idrovore senza toccare nulla. Una volta effettuata questa prima operazione di svuotamento che andrà ad alleggerire i pesi, la barca verrà posta in galleggiamento in modo tale da effettuare le prove richieste dal perito della procura. Effettuate queste prove si completerà l’operazione di svuotamento, verrà issata dalla gru e poi il pontone insieme al Bayesian comincerà a navigare verso il porto di Termini Imerese dove verrà posto in un luogo vigilato a disposizione dell’autorità giudiziaria che in questo momento sta seguendo le operazioni a bordo di una nostra unità”. Così Michele Maltese, comandante direzione marittima Sicilia occidentale, intervistato a bordo della Nave Diciotti della Guardia Costiera che, a largo di Porticello (Palermo), sta coordinando le operazioni di recupero del Bayesian, lo yacht affondato il 19 agosto scorso e nel cui naufragio sono morte sette persone. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)