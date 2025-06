Brunori Sas live al Circo Massimo, una grande festa con orchestra e ospiti

(Adnkronos) – Una grande festa collettiva con orchestra e ospiti. Dario Brunori, in arte Brunori Sas, ha emozionato il Circo Massimo con un concerto evento che ha ripercorso la sua carriera, dai primi passi nei club fino al successo sanremese con ‘L’albero delle noci’, certificato Disco d’Oro. Un’autentica festa dove non sono mancati i messaggi di speranza e pace: “Come l’arco sul violino, il mio auspicio è che si possano gestire meglio gli attriti e a trasformarli in una melodia”. Sul palco, accompagnato dalla sua band e dall’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno (30 elementi divisi in tre sezioni di archi, legni e ottoni), Brunori ha proposto una scaletta variegata, pescando a piene mani dai suoi sei album in studio e rivisitando i suoi brani in una veste orchestrale inedita. Numerosi gli ospiti: Riccardo Sinigallia per ‘La vita com’è’, Emma Nolde per ‘Sirene’ e ‘La vita pensata’, Antonio Dimartino per ‘Diego e io’ e Fiorella Mannoia, che ha indossato una t-shirt con la scritta ‘Free Gaza’, per l’emozionate interpretazione di ‘Canzone contro la paura’. Gran finale con tutti gli ospiti sul palco per ‘L’anno che verrà’, brano che Brunori ha proposto a Sanremo nella serata cover, proprio con Sinigallia e Dimartino. L’evento al Circo Massimo anticipa un altro importante appuntamento con l’orchestra, il 3 ottobre all’Arena di Verona. Ma l’estate di Brunori non finisce qui: l’Albero delle noci Tour Estate 2025 toccherà, tra giugno e agosto, le principali arene e rassegne musicali italiane con 17 date, sempre prodotte da Vivo Concerti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)