Chirurgia: Anania (Sice), ‘Puntiamo su formazione in robotica per endoscopia minivasiva’ Video News 21 Luglio 2026 13:39 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Bassetto (Sicpre), ‘Nostro obiettivo la ricostruzione morfo-funzionale, rigenerativa ed estetica’ Video News Assicurazione auto, responsabilità civile unica imposta per legge Video News Assicurazione auto, responsabilità civile unica imposta per legge Video News Casella (Sitd), “Dipendenze sono malattia, essenziali informazione e cure integrate” Video News Pistis (Sif), “Il farmaco è anche terapia genica e biologica, serve uso corretto” Video News Buzzetti (Sid), “Diabete malattia metabolica con complicanze cardio-renali e vascolari” Video News Carrieri (Siu), ‘Prevenzione e formazione al centro dell’urologia’ Video News Carucci (118), ‘Formare i cittadini al primo soccorso può fare la differenza’ Video News Mancuso (National Rescue Council), “Serve formazione per diffondere il primo soccorso tra cittadini’ Video News Monticelli (Sitcc), ‘L’Ai in psicoterapia può essere pericolosa’ Video News Santomauro (Giec), “Cardiomiopatie ereditarie, rischio arresto cardiaco nei giovani” Video News Scala (Aipo), “Patologie respiratorie croniche in aumento, serve cambio di paradigma” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 36.3 ° C 37.6 ° 35.1 ° 42 % 2.7kmh 75 % Mar 36 ° Mer 30 ° Gio 34 ° Ven 33 ° Sab 35 ° Ultimi articoli Tecnologia Il James Webb svela le fabbriche di polvere cosmica nell’Universo primordiale Tecnologia DCKO, il picchiaduro mobile con gli eroi e i villain DC arriva nel 2027 Finanza Bce, esperti avvertono: “Eurozona debole, c’è rischio recessione” Lavoro TH Group-Albergo Etico: alleanza per cambiare modello ospitalità Italiana Lavoro Ai sostituirà i professori universitari? La risposta a Roma con Pavel Pevzner, ‘padre’ della bioinformatica SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Bassetto (Sicpre), ‘Nostro obiettivo la ricostruzione morfo-funzionale, rigenerativa ed estetica’ Video News Assicurazione auto, responsabilità civile unica imposta per legge Video News Assicurazione auto, responsabilità civile unica imposta per legge Video news Video News Bassetto (Sicpre), ‘Nostro obiettivo la ricostruzione morfo-funzionale, rigenerativa ed estetica’ Video News Assicurazione auto, responsabilità civile unica imposta per legge Video News Assicurazione auto, responsabilità civile unica imposta per legge