Carucci (118), ‘Formare i cittadini al primo soccorso può fare la differenza’ Video News 21 Luglio 2026 11:29 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Casella (Sitd), “Dipendenze sono malattia, essenziali informazione e cure integrate” Video News Pistis (Sif), “Il farmaco è anche terapia genica e biologica, serve uso corretto” Video News Buzzetti (Sid), “Diabete malattia metabolica con complicanze cardio-renali e vascolari” Video News Carrieri (Siu), ‘Prevenzione e formazione al centro dell’urologia’ Video News Mancuso (National Rescue Council), “Serve formazione per diffondere il primo soccorso tra cittadini’ Video News Monticelli (Sitcc), ‘L’Ai in psicoterapia può essere pericolosa’ Video News Santomauro (Giec), “Cardiomiopatie ereditarie, rischio arresto cardiaco nei giovani” Video News Scala (Aipo), “Patologie respiratorie croniche in aumento, serve cambio di paradigma” Video News Murzilli (Aaiito), “Allergie in aumento impattano su qualità di vita e produttività” Video News Vacca (Sidem), “Talassemia, oggi vita migliore e prospettive di cura avanzate” Video News Giammò (Siud), “Incontinenza urinaria in crescita, impatto fino a 3 mld l’anno sul Ssn” Video News Bartoletti (Sime), “Medicina estetica è prevenzione e informazione contro fake news” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 33.5 ° C 35.2 ° 32.1 ° 46 % 1.3kmh 5 % Mar 33 ° Mer 30 ° Gio 34 ° Ven 33 ° Sab 36 ° Ultimi articoli Cronaca Cane resta in bilico su un tetto, salvato dai vigili del fuoco Cronaca Si monta il nuovo Ponte al Pino: altri 4 giorni di stop alla circolazione dei treni fra Campo Marte e Santa Maria Novella Salute e Benessere L’indagine, 1 donna su 3 con cancro dell’ovaio aspetta oltre 1 anno per la diagnosi Lavoro Fondirigenti, 1.400 piani per il management che cambia Sport nazionale Sisal.it: Andrea Pirlo supera tutti ed è il favorito a 2,00 SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Casella (Sitd), “Dipendenze sono malattia, essenziali informazione e cure integrate” Video News Pistis (Sif), “Il farmaco è anche terapia genica e biologica, serve uso corretto” Video News Buzzetti (Sid), “Diabete malattia metabolica con complicanze cardio-renali e vascolari” Video news Video News Casella (Sitd), “Dipendenze sono malattia, essenziali informazione e cure integrate” Video News Pistis (Sif), “Il farmaco è anche terapia genica e biologica, serve uso corretto” Video News Buzzetti (Sid), “Diabete malattia metabolica con complicanze cardio-renali e vascolari”