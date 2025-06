Coca Cola Hbc-Italia: 160 milioni di euro investiti nell’ultimo biennio in innovazione sostenibile

(Adnkronos) – Sin dal 2004 il Gruppo pubblica Report di Sostenibilità e anche quest’anno, il documento mette nero su bianco e sfide, gli obiettivi e i traguardi raggiunti. Nell’ultimo biennio sono stati investiti oltre 160 milioni di euro in tecnologie e processi e prodotti nei 6 stabilimenti sulle 5 regioni in Italia in cui il Gruppo è presente. Un segnale concreto dell’impegno che Coca Cola Hbc-Italia vuole continuare a portare avanti verso la sostenibilità ambientale e sociale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)