(Adnkronos) – “C’è un popolo della vita pronto a metterci la faccia per dimostrare che c’è una maggioranza di persone pronte a difendere la vita dal concepimento fino alla morte naturale”. Così Jacopo Coghe, portavoce Pro Vita & Famiglia Onlus, durante l’annuale manifestazione per la Vita, tenutasi a Roma, con migliaia di persone in marcia da Piazza della Repubblica fino ai Fori Imperiali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)