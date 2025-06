Digitale: Colombo (Meta), ‘26 mld di euro l’impatto della pubblicità personalizzata su Meta in Italia. Con Dma opportunità a rischio’

(Adnkronos) – “In Italia gli strumenti pubblicitari personalizzati di Meta sono associati alla generazione di 26 miliardi di euro. Il Digital markets act (Dma) porta a una pubblicità meno profilata. Se la pubblicità perde di valore questo impatto va a calare. L’Europa faccia chiarezza sulla regolamentazione perché la frammentazione non aiuta noi e, in generale, tutto il mercato”. Così Luca Colombo, Country Director di Meta in Italia, in occasione della tavola rotonda “Ai Governance tra innovazione e regole: una sfida europea” organizzata dalla piattaforma tecnologica e Adnkronos, in collaborazione con Ispi, l’Istituto per gli studi di politica internazionale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)