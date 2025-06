Energia, Barnard (Acc): “Importante produrre energia nel proprio Paese”

(Adnkronos) – “È importante produrre più energia nel proprio Paese e investire nell’innovazione con i nostri partner in tutto il mondo. Penso che sia il modo giusto di affrontare questo tipo di questioni e gli Stati Uniti stanno facendo da apripista”. Così, Chris Barnard, presidente American Conservation Coalition, in occasione dell’incontro “La transizione energetica. Tra innovazione e conservazione”, organizzato a Roma da WEC Italia, Centro Studi Americani e Nazione Futura per promuovere un dialogo tra visioni conservatrici e progressiste dell’ambientalismo, esplorando le sfide energetiche e climatiche nei contesti italiano e statunitense. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)