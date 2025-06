Energia: Besseghini (Arera), ‘mondo vive evoluzione discontinua e complicata’

(Adnkronos) – “È un anno ancora caratterizzato da molte incertezze. Il mondo sta vedendo una evoluzione molto discontinua e molto complicata anche per il settore energetico in termini di approvvigionamenti, in termini di costi che si mantengono a livelli significativi ma soprattutto con ancora una grande variabilità”. Sono le parole di Stefano Besseghini, presidente di Arera, anticipando i temi che verranno trattati alla presentazione della Relazione annuale dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in programma martedì 17 giugno alla Camera dei Deputati a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)