(Adnkronos) – “Chiudere il ciclo significa riutilizzare il prodotto, non dividerlo aumentando i costi. La differenziata è una condizione necessaria, ma non sufficiente”. Lo ha detto Gianni Castelli, componente del Collegio di Arera, alla presentazione della Relazione annuale dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, svoltasi alla Camera dei Deputati a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)