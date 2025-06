Energia, Poletti (Arera): “Risparmio in bolletta è possibile”

(Adnkronos) – “Il disaccoppiamento dei prezzi fa riferimento alla convivenza nel mercato tra rinnovabili e fonti fossili, una convivenza non sempre facile perché hanno costi differenti tra loro. Il risparmio in bolletta è possibile se riusciamo a rendere questa convivenza sostenibile”. E’ quanto affermato da Clara Poletti, componente del Collegio di Arera, alla presentazione della Relazione annuale dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, svoltasi alla Camera dei Deputati a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)