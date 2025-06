Festival “Restare, Partire, Tornare”, Acquaroli: ‘Ora al centro un territorio colpito duramente dal sisma”

(Adnkronos) – “Questo Festival rappresenta la voglia di rimettere al centro una parte del territorio che per tante cause di natura legate al sisma e anche per un trend che si è verificato negli ultimi decenni, ha perso la sua capacità di attrarre e di conservare il patrimonio più importante di tutti, che è quello della demografia” Così, Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, ha risposto alle domande dei giornalisti dal Festival della Restanza e della Tornanza in quel di Colli del Tronto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)