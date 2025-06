Festival salute mentale Ro.Mens, Lillo: “Se avete qualcosa da suonare, cantare o scattare, è il momento”

(Adnkronos) – La quarta edizione del Festival della salute mentale Ro.Mens per l’inclusione sociale contro il pregiudizio, che vede come testimonial Lillo, si svolgerà a Roma dal 1 al 7 ottobre 2025. È organizzato dal dipartimento di Salute mentale Asl Roma 2 in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche sociali e alla salute di Roma Capitale, con il patrocinio della Rai. Fino al 31 luglio 2025 si possono presentare, gratuitamente, fotografie per il concorso ‘Fotograf@Mens – La salute mentale oggi’ e brani musicali inediti per il concorso Music@Mens 2025. Le notizie e i regolamenti dei bandi Ro.Mens 2025 si trovano su www.salutementale.net/romens-2025 così come il programma provvisorio in costante aggiornamento. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)