For Women in Science 2025: L’Oréal Italia e Unesco premiano sei giovani ricercatrici 

(Adnkronos) – Torna a Milano, al Museo della Scienza e della Tecnica, la cerimonia di premiazione italiana di For Women in Science, l’iniziativa di L’Oréal e Unesco che dal 1998 sostiene con borse di studio giovani scienziate nei loro progetti di ricerca. Giunto alla sua ventitreesima edizione, il programma ha permesso di essere al fianco di 4mila ricercatrici in 110 Paesi, 124 delle quali in Italia. Un successo testimoniato non solo dal crescente numero di candidature che il premio riceve, oltre 600 quelle ricevute solo dal nostro Paese in questa edizione, una cifra record, ma dal fatto che 7 delle migliaia di ricercatrici sostenute hanno poi vinto il Premio Nobel. All’evento odierno hanno preso parte i vertici di L’Oréal Italia, tra cui la presidente e amministratrice delegata Ninell Sobiecka, numerose istituzioni, come la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, gli assessori comunali e regionali Alessia Cappello e Alessandro Fermi e l’ambasciatore francese in italia Martin Briens, e l’eccellenza della scienza e della ricerca italiana. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)