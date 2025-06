For Women in Science, Fermi (Regione Lombardia), ‘dal ‘98 premiate 4mila in 110 paesi’

(Adnkronos) – “Dal 1998 circa sono state premiate e quindi sostenute nel loro percorso di crescita professionale, quasi 4mila donne in 110 Paesi. Questo fa capire quanto dal 1998, in tempi in cui la presenza femminile, soprattutto all’interno delle materie Stem, era particolarmente e drammaticamente ridotta. Oggi i dati dimostrano come si siano fatti, anche grazie ad iniziative come questo, dei grandi passi in avanti. In Lombardia, peraltro, i dati rispetto alla media nazionale sono anche migliori. L’esempio più eclatante è che abbiamo 7 direttrici su 15 atenei lombardi universitari, che sono a guida femminile. E anche la presenza delle donne all’interno delle facoltà nelle materie è cresciuta tanto, sia in ruoli di dottorato sia in ruoli di cattedre universitarie”. Lo riferisce all’Adnkronos Alessandro Fermi, assessore alla Ricerca, Innovazione e Università Regione Lombardia, a margine della cerimonia di premiazione della ventitreesima edizione del riconoscimento “L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)