For Women in Science: Sobiecka (L’Oréal Italia), ‘sostenute 4mila ricercatrici dal lancio del programma’

"Abbiamo lanciato il programma For Women in Science, insieme all'Unesco, 27 anni fa. In questo arco temporale, siamo stati in grado di sostenere 4mila ricercatrici diverse, provenienti da 110 Paesi e ciò che è davvero notevole è che 7 di loro hanno, poi, vinto il Premio Nobel". Lo ha detto Ninell Sobiecka, presidente e amministratrice delegata di L'Oréal Italia, alla cerimonia di premiazione della ventitreesima edizione del riconoscimento "L'Oréal Italia per le Donne e la Scienza".