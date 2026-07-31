Foreign press review – July 29, 2026 Video News 31 Luglio 2026 10:54 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Trippella (Philip Morris), ‘ogni anno acquisti in tabacco per 100 mln in Italia’ Video News Masiello (Coldiretti), ‘con direttiva europea a rischio industria e salute cittadini’ Video News Nevi (FI), ‘Sinergia Philip Morris e agricoltori, lo Stato c’è’ Video News The italian diplomatic activity from abroad – July 29, 2026 Video News Raffaella Griggi, il nuovo volto di ‘Chi l’ha visto?’ Video News Trippella (Philip Morris), ‘ogni anno acquisti in tabacco per 100 mln in Italia’ Video News Trippella (Philip Morris), ‘ogni anno acquisti in tabacco per 100 mln in Italia’ Video News Roma: Nepi Molineris (Sport e Salute), ‘mostra “Tra sport e trasporto” racconta vittorie e riscatto Video News Roma: fotografo Mezzelani, ‘grazie ad Atac e a Sport e Salute per mostra “Tra sport e trasporto”’ Video News Roma: Marinali (Atac), ‘mostra coniuga dinamismo dello sport con quello dei trasporti’ Video News Carta d’identità elettronico, da oggi validità illimitata per gli over 70 Video News Riconoscimento facciale, si apre un nuovo fronte tra Roma e Bruxelles Carica altri Firenze cielo sereno enter location 37.5 ° C 37.6 ° 35.6 ° 31 % 0.9kmh 0 % Ven 37 ° Sab 34 ° Dom 40 ° Lun 41 ° Mar 40 ° Ultimi articoli Tecnologia A Firenze la 46ª Assemblea COSPAR, il vertice globale sulle scienze spaziali Tecnologia Ristorazione e vacanze: le piattaforme digitali guidano le scelte degli italiani Tecnologia Le criticità del recepimento italiano e i nodi sui costi della direttiva “Right to Repair” Sport nazionale Baresi, Lucente: “Esempio virtuoso di calcio che non c’è più” Primo Piano Tragedia nella notte in A11: muore a 28 anni sbalzata dalla moto dopo l’incidente SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Trippella (Philip Morris), ‘ogni anno acquisti in tabacco per 100 mln in Italia’ Video News Masiello (Coldiretti), ‘con direttiva europea a rischio industria e salute cittadini’ Video News Nevi (FI), ‘Sinergia Philip Morris e agricoltori, lo Stato c’è’ Video news Video News Trippella (Philip Morris), ‘ogni anno acquisti in tabacco per 100 mln in Italia’ Video News Masiello (Coldiretti), ‘con direttiva europea a rischio industria e salute cittadini’ Video News Nevi (FI), ‘Sinergia Philip Morris e agricoltori, lo Stato c’è’