Garda (Eidosmedia): “Dipendenti sempre più attenti a welfare”

(Adnkronos) – “Abbiamo attivato iniziative concrete per le nostre persone, sempre più attente al welfare, non solo aziendale. Una di queste è un percorso pensato per i genitori dedicato alla neo genitorialità o ai momenti salienti di cambio di vita dei ragazzi, come ad esempio la scelta della scuola superiore e dell’università, oltre a percorsi per accompagnare i genitori all’utilizzo del digitale, sempre più presente nelle vite dei ragazzi. Lo ha detto all’Adnkronos Elena Garda, Employer Branding, Welfare and ESG Manager Eidosmedia, intervenuta al panel ‘Il welfare e le strategie aziendali’, una delle sessioni previste dall’incontro ‘Demografia, un patto fra generazioni’. L’evento si colloca tra gli appuntamenti del progetto editoriale dell’Adnkronos, ‘Demografica’. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)