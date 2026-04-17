Gic 2026: Perego (Gruppo Imer), ‘palcoscenico interessante per proporre le nostre due novità’ Video News 17 Aprile 2026 09:36 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Gic 2026: Marcantonini (Mct), ‘software con operatore Merlin porta Ai nelle costruzioni’ Video News Gic 2026: Iacuzzi (Man Truck & Bus Italia), ‘grazie ad application fit nostro veicolo pronto per Video News Gic 2026: Zanatta (Pilosio Srl), ‘qui in anteprima nostra piattaforma sospesa Flydeck’ Video News Gic 2026: Cardoni (Sicoma Srl), ‘nostri mescolatori a doppio asse orizzontale consentono Video News Sanità: Petrone (Gruppo Petrone), ‘reshoring farmaceutico per distribuzione efficiente’ Video News Sanità: Venesia (Fimmg), ‘bene farmaco presidio tecnologico a disposizione dei medici’ Video News Sanità: Bozzetto (Mimesi), ‘liste d’attesa e digitalizzazione temi critici sui social’ Video News Borchia (Lega): “Ue ha scelto solo decarbonizzazione: serve un nuovo approccio per la competitività” Video News Affitti: Di Leonardo (SoloAffitti), ‘forte la domanda, ma pesa timore morosità’ Video News Affitti: Garavaglia (Lega), ‘estendere procedure di sgombero e cambiare accordo tra le parti’ Video News Affitti: Spronelli (SoloAffitti), ‘sbloccare offerta e ridurre rischio per proprietari’ Video News Sanità: Bellantone (Iss), ‘Serve attenta sorveglianza dell’uomo su AI e algoritmi’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 23.4 ° C 23.8 ° 22.6 ° 40 % 2.7kmh 0 % Ven 25 ° Sab 26 ° Dom 25 ° Lun 21 ° Mar 21 ° Ultimi articoli Primo Piano Aggredito a coltellate a Novoli a pochi passi dal centro commerciale, c’è un fermato Salute e Benessere Sanità, 17mila partecipanti a corso Fad per aiutare i medici a lavorare con la telemedicina Tecnologia Adyen e lastminute.com, l’automazione dei pagamenti entra nel settore travel Euro Zoom Petrodollaro: cosa è e perché la sua fine segnerebbe l’inizio di un nuovo ordine mondiale Cultura ed Eventi A Fornacette torna il grande evento per la Festa della Liberazione: sul palco I Patagazzi SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Gic 2026: Marcantonini (Mct), ‘software con operatore Merlin porta Ai nelle costruzioni’ Video News Gic 2026: Iacuzzi (Man Truck & Bus Italia), ‘grazie ad application fit nostro veicolo pronto per Video News Gic 2026: Zanatta (Pilosio Srl), ‘qui in anteprima nostra piattaforma sospesa Flydeck’ Video news Video News Gic 2026: Marcantonini (Mct), ‘software con operatore Merlin porta Ai nelle costruzioni’ Video News Gic 2026: Iacuzzi (Man Truck & Bus Italia), ‘grazie ad application fit nostro veicolo pronto per Video News Gic 2026: Zanatta (Pilosio Srl), ‘qui in anteprima nostra piattaforma sospesa Flydeck’