(Adnkronos) – Presentato, a Palazzo dell’Informazione a Roma, il nuovo corso di formazione online del concessionario Codere, operatore di gioco internazionale, “Dietro le quinte – New Codere training”. La Fad (formazione a distanza), strutturata in sei moduli, si propone come strumento per indirizzare gli operatori di gioco legale al riconoscimento e alla gestione delle possibili criticità legate al gioco d’azzardo patologico. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)