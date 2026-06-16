Grossi, “da Ca’ Ponticelle un modello replicabile di economia circolare e recupero ambientale” Video News 16 Giugno 2026 18:16 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Bonus casa per genitori separati, manca il decreto attuativo Video News Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat Video News Food & Beverage: Estathé, oltre 50 anni di successo fra tradizione e innovazione Video News Levissima festeggia il traguardo dei 90 anni Video News G7: scambio battute Trump-Meloni, “io abbandonato”, “noi sempre amici” Video News Quattrone (Federdistribuzione): “Sfida del retail è unire competenze e innovazione” Video News Faioli (università Cattolica): “Innovazione e contrattazione per gestire il lavoro che cambia” Video News Buttarelli (Federdistribuzione): “Tecnologia e nuove generazioni, una sfida da affrontare insieme” Video News Furlan: “L’AI sia strumento al servizio delle persone e del lavoro” Video News Caritas: “Mai assistite così tante famiglie” Video News Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni Video News Paraguay e Italia, nuove opportunità di business con l’Accordo Ue-Mercosur Carica altri Firenze nubi sparse enter location 31.1 ° C 31.1 ° 28.8 ° 49 % 1.3kmh 71 % Mar 29 ° Mer 31 ° Gio 37 ° Ven 39 ° Sab 39 ° Ultimi articoli Primo Piano Gravi carenze igienico sanitarie, la procura mette i sigilli a sette sezioni di Sollicciano Finanza Da Banco Bpm aria di controfferta su Mps, ma si attende il segnale da Siena Sport nazionale “Niente sesso per 2 mesi e vinciamo il titolo Nba”, ecco il segreto dei New York Knicks Lavoro Lavoro, Nhrg: per moda e lusso la caccia ai talenti non si ferma, ecco i profili più richiesti Lavoro Turismo, in Finlandia il Kuopio Dance Festival apre la lunga estate di arte e cultura in riva al lago SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Bonus casa per genitori separati, manca il decreto attuativo Video News Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat Video News Food & Beverage: Estathé, oltre 50 anni di successo fra tradizione e innovazione Video news Video News Bonus casa per genitori separati, manca il decreto attuativo Video News Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat Video News Food & Beverage: Estathé, oltre 50 anni di successo fra tradizione e innovazione