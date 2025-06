Industria, Cimenti (Assogasliquidi-Federchimica): “Gnl e bioGnl oggi sono migliore soluzione per decarbonizzare trasporto pesante e marittimo”

(Adnkronos) – “Il Gnl, anche nella sua componente di origine biologica e rinnovabile, è un prodotto presente e disponibile sul mercato, con una infrastrutturazione matura che, oggi, è la migliore soluzione per decarbonizzare il trasporto pesante e marittimo”. Sono le parole di Matteo Cimenti, presidente di Assogasliquidi-Federchimica, all’evento di presentazione dello studio di Bip Consulting sul mercato Gnl e bioGnl in Italia e un piano di rilancio della filiera in 10 punti per accelerare la decarbonizzazione del trasporto stradale e marittimo, delle industrie e delle località off-grid, organizzato da Assogasliquidi-Federchimica presso la sede di AdnKronos a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)