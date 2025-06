Industria, Rixi: “Dall’autunno prime linee traghetti a Gnl”

(Adnkronos) – “Come Ministero abbiamo chiuso le nuove normative relative al rifornimento delle navi nei porti e avremo già da settembre le prime linee dei traghetti Gnl. Credo che in questo momento sia fondamentale riuscire ad avere, a livello europeo o a livello mediterraneo, un bunkeraggio di Gnl sui nostri porti e, soprattutto, avere una filiera che ci consenta di dare la possibilità di offrire nuovi carburanti sia al trasporto pesante che marittimo”. Così, Edoardo Rixi, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, alla presentazione dello studio di Bip Consulting sul mercato GnlL e bioGnl in Italia e un piano di rilancio della filiera in 10 punti per accelerare la decarbonizzazione del trasporto stradale e marittimo, delle industrie e delle località off-grid, organizzata da Assogasliquidi-Federchimica presso la sede di AdnKronos a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)