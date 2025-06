Innovazione, Terna lancia nelle Marche l’‘Innovation Zone Adriatico’

(Adnkronos) – Nascerà nelle Marche, ad Ascoli Piceno, il ‘Terna Innovation zone Adriatico’, un nuovo polo di innovazione che contribuirà alla trasformazione della Regione e dell’area adriatica, in un centro di eccellenza che mira all’innovazione tecnologica come strumento principale per la transizione energetica. Una nuova realtà che andrà a valorizzare il tessuto imprenditoriale adriatico e che rientra nel Piano di Sviluppo 2025-2034 del Gruppo Terna che prevede un investimento di 700 milioni di euro nella Regione. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)