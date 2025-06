(Adnkronos) – “Eravamo al primo piano, è stato bombardato. Non so quanti colleghi siano morti e quanti siano rimasti feriti”. Younes Shadlou, giornalista della tv di stato dell’Iran, a Teheran scende in strada per un servizio dopo l’attacco con cui Israele ha colpito il quartier generale dell’emittente. “Ci hanno detto di evacuare, ognuno è rimasto al suo posto”, dice con le mani sporche di sangue. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)