Istruzione, QS World University Rankings: Roma Tor Vergata tra le prime 10 università italiane

(Adnkronos) – “Un risultato che lusinga” per il rettore dell’ateneo Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, che in soli due anni ha scalato ben 134 posizioni nella classifica QS World University Rankings che seleziona le migliori università a livello globale. Un risultato ottenuto per la qualità dell’offerta formativa, volta ad accogliere le sfide dei nostri tempi e a formare i futuri professionisti della nostra società, aprendosi a percorsi accoglienti ed inclusivi capaci di attrarre studenti da tutto il mondo. Premiata anche l’internazionalizzazione dell’Ateneo: il secondo in Italia per numero di studenti stranieri che scelgono di studiare nel campus di Tor Vergata. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)