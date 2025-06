Italia leader in Ue nel recupero di oli minerali usati nel 2024 secondo il nuovo rapporto di CONOU

(Adnkronos) – L’Italia è leader in Europa nel recupero e nella rigenerazione di oli minerali usati. Contro una media europea del 61% infatti, in Italia si registra il 100% di raccolta e il 98% di rigenerazione. Questi i numeri raccolti nel nuovo Rapporto di Sostenibilità 2024 presentato da CONOU, il Consorzio Nazionale Oli Usati a Palazzo Wedekind a Roma. Il Rapporto di Sostenibilità 2024 di CONOU, per la prima volta è stato certificato anche nella analisi Life Cycle Assessment, l’analisi del ciclo della vita, un elemento fondamentale per la ricerca di un sistema sostenibile —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)