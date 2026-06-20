Kosovo, Nato annuncia riduzione truppe missione di peacekeeping Video News 20 Giugno 2026 18:00 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Trasporti: inaugurate a Milano Carrozze Panoramiche Fondazione FS in circolazione dal 27 giugno al Video News Cantamessa (Fondazione Fs), ‘Carrozze panoramiche aperte, nuova esperienza di turismo sostenibile’ Video News Trasporti: Ass. Lucente (Regione Lombardia), ‘Nuove carrozze panoramiche per valorizzare la Video News Sicurezza: a Roma un incontro su come affrontare le sfide del nuovo disordine globale Video News Laureati italiani all’estero guadagnano fino al 60% in più di chi resta Video News World Tech Conference, Cozzi (WIIT): “Sovranità digitale sfida decisiva per il futuro del cloud Video News Sicurezza: De Luca (Fondazione Aises), ‘L’uomo deve restare al centro dei processi decisionali’ Video News Sicurezza: Ruvinetti (Fondazione MedOr), ‘L’intelligenza artificiale sta ridisegnando gli equilibri Video News Sicurezza: Talò (Imec), ‘Serve una cultura della sicurezza che vada oltre la difesa’ Video News Vertice Meloni-Macron il 25 giugno all’Eliseo Video News Bombe russe su Kharkiv, Costa in pole per i negoziati Video News Rassegna stampa estera del 19 giugno 2026 Carica altri Firenze cielo sereno enter location 36.8 ° C 37.3 ° 35.7 ° 27 % 2.7kmh 7 % Sab 35 ° Dom 35 ° Lun 40 ° Mar 40 ° Mer 37 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Cena di pesce? Occhio alle tossine marine: quali sono, cosa si rischia e come difendersi Cronaca Lutto cittadino per Igor Protti: l’omaggio di Livorno al feretro esposto allo stadio Picchi Cronaca Il maresciallo maggiore Giovanna Liccardo alla guida della stazione dei carabinieri di Pontedera Finanza Attesa per il Cda di Mps: perde quota ipotesi tandem Credit-Bpm per controfferta Sport nazionale In Abruzzo campionati nazionali Asi di calcio e nuoto SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Trasporti: inaugurate a Milano Carrozze Panoramiche Fondazione FS in circolazione dal 27 giugno al Video News Cantamessa (Fondazione Fs), ‘Carrozze panoramiche aperte, nuova esperienza di turismo sostenibile’ Video News Trasporti: Ass. Lucente (Regione Lombardia), ‘Nuove carrozze panoramiche per valorizzare la Video news Video News Trasporti: inaugurate a Milano Carrozze Panoramiche Fondazione FS in circolazione dal 27 giugno al Video News Cantamessa (Fondazione Fs), ‘Carrozze panoramiche aperte, nuova esperienza di turismo sostenibile’ Video News Trasporti: Ass. Lucente (Regione Lombardia), ‘Nuove carrozze panoramiche per valorizzare la