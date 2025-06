La settimana finanziaria internazionale del 16 giugno: l’outlook secondo l’analista – Il video 

(Adnkronos) – La settimana finanziaria aperta oggi sarà dominata da due fronti. Da una parte i riflettori sono puntati al conflitto tra Iran e Israele, dall’altra la Fed comunicherà l’aggiornamento trimestrale delle previsioni di crescita e inflazione per i prossimi anni. Dubbi degli investitori che si chiedono se la guerra in Medioriente potrà avere effetti ancora maggiori rispetto a quanto già avuto sui mercati finanziari, dove si è visto un modesto calo delle azioni. Tutto dipende dalla situazione in cui si troverà lo stretto di Hormuz La Banca centrale americana comunicherà le proprie intenzioni in merito al taglio dei tassi questo sarà l’evento economico più importante per l’economia statunitense questa settimana. —finanzawebinfo@adnkronos.com (Web Info)