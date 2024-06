(Adnkronos) – Da Ferrara la storia di Gazmend, il portalettere che ogni giorno in bicicletta recapita la corrispondenza tra i portici del centro storico della città. Un servizio essenziale per i cittadini che strizza l’occhio all’ambiente con le sue consegne a impatto zero. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)