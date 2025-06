Lavoro, AssoLavoro presenta l’indagine Ipsos: 2 candidati su 5 impiegati entro un mese

(Adnkronos) – Assolavoro ha presentato a Roma, durante un’assemblea pubblica tenutasi presso il Palazzo Brancaccio, i dati dell’indagine Ipsos. Uno studio sviluppato nei primi mesi del 2025 e che si è incentrato sul mercato del lavoro in Italia e sul ruolo delle Agenzie. Dalla ricerca emerge che l’accesso ad un’occupazione tramite Agenzia avviene oggi più velocemente che in passato. Infatti, in due casi su cinque il candidato ottiene un mestiere entro un mese. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)