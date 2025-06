Malattie rare, Bellomo (Bambino Gesù): “Studio effetti dieta chetogenica su cistinosi nefropatica”

(Adnkronos) – “La cistinosi nefropatica è una malattia rara che colpisce circa 1 persona ogni 100mila nati vivi. In Italia ci sono circa 80 pazienti con questa malattia che, se non diagnosticata rapidamente, provoca un deficit renale e un danno d’organo tale da richiedere il trapianto. Il progetto di ricerca che ho sottoposto al programma Find for Rare riguarda la possibilità di offrire un approccio alla gestione della patologia attraverso l’impiego della dieta chetogenica, già usata in pratica clinica in altre malattie come l’epilessia resistente ai farmaci, il Parkinson, l’Alzheimer ed altre malattie metaboliche. Impiegata nei modelli animali ha generato risultati davvero interessanti: i topi alimentati con dieta chetogenica non presentavano più danni renali”. Così Francesco Bellomo, ricercatore dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Irccs di Roma, in occasione dell’annuncio dei vincitori del contributo alla ricerca ‘Find for Rare’, che garantirà ai ricercatori selezionati finanziamenti fino a 50mila euro. Il programma, che mira a promuovere e riconoscere la ricerca in tre malattie rare da accumulo lisosomiale, la malattia di Fabry, l’alfa-mannosidosi e la cistinosi, è promosso da Chiesi Global Rare Diseases, la business unit del Gruppo Chiesi creata per offrire terapie e soluzioni innovative alle persone che convivono con malattie rare. La cerimonia di comunicazione dei vincitori si è tenuta all’headquarter di Chiesi a Parma il 18 giugno. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)