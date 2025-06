Medicina: Savarese (Centro Ames), ‘in ginecologia screening sempre più precoci’

(Adnkronos) – “Con un semplice prelievo di sangue oggi possiamo individuare fino a mille malattie genetiche. Le innovazioni in ambito genetico stanno cambiando radicalmente l’approccio alla diagnosi prenatale, permettendo una mappatura sempre più ampia delle patologie ereditarie. Tra le più frequenti, la fibrosi cistica e numerose malattie metaboliche. Parliamo di screening sempre più precoci e accurati che, in molti casi, consentono di intervenire in tempo utile”. Lo ha detto Giovanni Savarese, direttore del settore genetica del Centro Ames, in occasione del Congresso Aogoi (Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani) Campania. “L’obiettivo di questi test – sottolinea il genetista – non è condurre la coppia verso decisioni drastiche come l’interruzione della gravidanza, ma offrire strumenti per intervenire, laddove possibile, con una terapia”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)