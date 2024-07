Mercato nautico globale in crescita dell’11%, lo studio di Deloitte per Confindustria Nautica

(Adnkronos) – Nella cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano, è stata presentata la seconda edizione dello studio realizzato da Deloitte per Confindustria Nautica, intitolato The state of the art of the global yachting market”, in cui è emerso, tra i molti dati, anche la crescita del mercato globale della nautica che, nell’ultimo anno disponibile, ha toccato i 33 miliardi, di cui oltre 25 solo per i superyacht. Un trend in espansione anche per la cantieristica nautica italiana che, con un giro d’affari da 4,4 miliardi di euro, registra un +20% rispetto all’anno precedente. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)