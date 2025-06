Murelli (Lega): “Associazioni pazienti sempre più verso sanità partecipata”

(Adnkronos) – Tra coloro che vivono ogni giorno le criticità del Ssn, oltre ai professionisti sanitari “ci sono le Associazioni dei pazienti”, il cui ruolo “verso una sanità partecipata nei tavoli del Ministero della Salute è diventato un tema rilevante”. E grazie “a un emendamento inserito in legge di Bilancio 2025, e approvato, le associazioni dei pazienti potranno prendere parte ai processi decisionali in materia di salute. Come prima firmataria della proposta di legge in Senato sono davvero orgogliosa. La voce dei cittadini potrà finalmente essere ascoltata e far emergere le criticità del sistema nelle diverse regioni”, conclude. Lo ha detto Elena Murelli (Lega), segretario di Presidenza del Senato, membro della X Commissione Affari sociali, lavoro e sanità del Senato in occasione di un incontro promosso a Roma da Salutequità dal titolo “Nuovo Sistema di Garanzia dei Lea”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)