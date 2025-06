Negrini (Fondazione Cariplo): “Con ‘Sfida Prima infanzia’ per guardare al futuro”

(Adnkronos) – “Fondazione Cariplo ha deciso di lanciare ‘Sfida Prima Infanzia’ per guardare al futuro e alla società di oggi, da un punto di vista che viene spesso trascurato o addirittura non visto: quello dei bambini. Sappiamo quanto sia importante per uno sviluppo dei giovani e degli adulti investire nei primissimi anni di vita, per garantire una crescita armonica dei nostri minori”. Lo ha detto Valeria Negrini, vicepresidente Fondazione Cariplo, intervenendo oggi a Roma all’incontro ‘Demografia, un patto fra generazioni’, per il ciclo di incontri Adnkronos QA, al Palazzo dell’Informazione. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)