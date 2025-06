Ottaviano (UniPd): “Anche per poliposi nasale si inizia a parlare di remissione. Farmaci biologici ottima scelta”

(Adnkronos) – “Molto sodisfatti per forte partecipazione a 101° Congresso Sio a Padova. Fra i principali temi emersi quelli relativi alla rinosinusite cronica con poliposi nasale, alla cui base c’è un’infiammazione di Tipo 2. In alcuni casi farmaci biologi potrebbero essere usati in prima battuta saltando la chirurgia. Due anni di terapia con mepolizumab tempo congruo per poter dire che il farmaco è efficace, sicuro e particolarmente indicato in caso di eosinofilia ematica marcata”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)